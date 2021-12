Dal sei politico al salario minimo

Una raccolta firme per una legge di iniziativa popolare sul salario minimo. È quella che promuove Possibile in tutta Italia, e da questo fine settimana anche a Reggio Emilia. Sarà possibile firmare al banchetto in Piazza del Monte a Reggio Emilia, tutti i sabati mattina di dicembre (4/12-11/12-18/12) dalle 9.30 alle 12.

“Nel nostro Paese – spiega il comitato reggiano del partito fondato da Giuseppe Civati e guidato da Beatrice Brignone- la percentuale di lavoratori a rischio povertà è pari all’11,8%, superiore anche alla Bulgaria. Dall’analisi delle retribuzioni contrattuali riferite ai 73 contratti nazionali (esclusi quelli dei dirigenti) che sono monitorati mensilmente dall’Istat e che sono relative a circa 12,4 milioni di dipendenti, emerge uno scenario di lavoro povero e bassi salari.

Quando questa primavera abbiamo lanciato una campagna sul salario minimo, cancellato dal PNRR, hanno cominciato ad arrivarci testimonianze di lavoratori e lavoratrici che si sono trovate di fronte a condizioni intollerabili. Il lavoro si paga. E si deve pagare il giusto, quanto è necessario per coinvolgere l’individuo nelle sorti della società, per la dignità e il rispetto della persona. Abbiamo visto come le persone si mobilitino per le cause in cui si riconoscono quest’estate, quando il nostro comitato ha raccolto più di 1500 firme in tutta la provincia per l’eutanasia legale, e crediamo che questa battaglia, insieme alle altre che ci hanno visto in prima linea, sia fondamentale.”

Oltre che ai banchetti, è già possibile firmare presso gli uffici comunali dei seguenti centri della provincia: Reggio Emilia, Bibbiano, Boretto, Cadelbosco di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Casalgrande, Casina, Castellarano, Cavriago, Correggio, Montecchio, Novellara, San Polo D’Enza, Sant’Ilario, Viano e Villa Minozzo.

Per informazioni:

Marco Vassalotti 3922989942

Alessandro Miglioli 3381695938