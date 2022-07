Dai mercoledì rosa troppo shocking al mercoledì rosé molto shopping!

QUESTA SERA L’EVENTO IN CENTRO STORICO ORGANIZZATO DALLA CNA: OLTRE 100 COMMERCIANTI E RISTORATORI INSIEME PER UNA MARATONA DI DIVERTIMENTO, CON NEGOZI APERTI DALLE 18 ALLE 24. NON È L’ARENA… MA È L’ESAGONO (CON MUSICA, ANIMAZIONE E FESTA DEI SALDI ESTIVI)!

Il centro storico di Reggio Emilia è in fermento per l’arrivo del primo Mercoledì Shopping (questa sera, 20 luglio). L’iniziativa promossa da CNA Reggio Emilia, con il patrocinio del Comune di Reggio, realizzata in collaborazione con l’Associazione Ristoratori Reggiani e il contributo di Pittori Cabassi, è una novità nel calendario degli eventi estivi, che ha raccolto un alto numero di adesioni da parte di commercianti e ristoratori.

Sono, infatti, un centinaio i negozi che rimarranno aperti dalle 18 alle 24, proponendo tante offerte con i saldi estivi anche con la possibilità di esporre fuori un piccolo banchetto, e oltre 30 i locali tra bar e ristoranti che hanno deciso di animare la serata proponendo spettacoli, musica e artisti di strada.