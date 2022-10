Cultura in vetrina

Novità in famiglia, la nostra. Da questo mese, infatti, i libri della casa editrice Edizioni thedotcompany (che fa parte del gruppo aziendale che edita anche questo sito) sono esposti in bell’evidenza in un’intera vetrinetta della storica Libreria del Teatro, lungo la frequentata via Crispi a Reggio Emilia.

Uno spazio fisico in partnership, in centro storico, tra piazza Martiri del 7 luglio e la via Emilia, pensato per valorizzare i titoli usciti più di recente (dalla saggistica alla narrativa) e per far conoscere le idee e le proposte di una casa editrice anch’essa rigorosamente made in Reggio.

Consigli di lettura rivolti ai lettori e ai curiosi che ogni giorno, per lavoro o svago, passano davanti a quella piccola roccaforte cartacea capace di resistere al tempo e alle mode, creata da Nino Nasi più di 60 anni fa e oggi gestita dalla figlia Patrizia: un’oasi di libertà intellettuale conosciuta per essere stata ed essere tutt’oggi fucina di scritture, “teatro” di animazione culturale locale e quindi, un po’ per vocazione e un po’ tradizione, anche controculturale.

Edizioni thedotcompany, nata nel 2015, ha in catalogo più di 80 titoli pubblicati.