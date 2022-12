Così il rusco puzza meno

Sono quasi 2000, precisamente 1984, le famiglie che nel 2022 hanno beneficiato dell’accordo siglato tra Comune di Reggio Emilia e i sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil che prevede la riduzione del 100% della parte variabile della tari per i nuclei con un Isee fino a 12.500 euro, e quindi hanno visto un abbattimento consistente della tariffa rifiuti.

Il fondo dedicato alla riduzione della Tari che nel 2021 aveva una consistenza di 150mila euro e ha dato risposta a 1.523 famiglie, nel 2022 è stato portato a 250mila euro dando la possibilità ad un numero maggiore di famiglie di beneficiare di un consistente sconto sulla Tariffa rifiuti in un periodo di grande sofferenza economica a causa della crescente inflazione che grava soprattutto sui nuclei a basso reddito.

I sindacati esprimono quindi soddisfazione per l’intesa raggiunta col Comune di Reggio che ha consentito di mettere in campo uno strumento utile a sostenere un numero crescente di famiglie, e che, applicato per la prima volta alcuni anni or sono è diventato riferimento anche per altri enti del territorio.

Entro l’anno l’auspicio è che venga effettuato un nuovo incontro con l’amministrazione del Comune di Reggio per definire l’accordo per il 2023 con la speranza che possa essere ancora migliorato.