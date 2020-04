Coronavirus, la situazione piÃ¹ a rischio Ã¨ ora nelle Case di Riposo del territorio reggiano

Coronavirus, la situazione più a rischio è ora nelle Case di Riposo del territorio reggiano

L’emergenza Coronavirus investe in quete ultime ore soprattutto le case di riposo di Reggio Emilia e provincia dove, complessivamente, si contano oltre duecento contagiati. E’ stato lo stesso presidente Asp Raffaele Leoni a parlare di 136 casi, ovvero a uno su cinque nelle case di riposo della Città delle Persone.

I primi casi sospetti si erano registrati poco prima della metà di marzo alla casa di riposo Omozzoli Parisetti e alla casa residenza I Girasoli di Pieve Modolena. Poi il contagio si è diffuso anche a Villa Le Magnolie, nella zona dell’Orologio, e a Villa Erica di San Prospero.

Per quel che riguarda i decessi, nei primi tre mesi dell’anno sono stati 72, dieci in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, ma toccherà alle autorità stabilirne le cause. Sarebbero pochi, invece, i casi di contagio fra i dipendenti, anche se più di 100 operatori sono assenti dal lavoro in questa fase per vari motivi.