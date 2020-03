Coprifuoco d’asporto

Non solo bar e ristoranti: la chiusura dalle 18 alle 6 scatta anche per pizzerie al taglio, piadinerie, tigellerie, kebab, gelaterie eccetera. E’ quanto dispone la nuova ordinanza firmata dal presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. “Considero anche necessario che queste attività, insieme a bar e ristoranti, siano sospese nei weekend, per evitare le scene di assembramento cui abbiamo assistito il fine settimana scorso. Sarà sempre possibile la consegna a domicilio di queste bevande e alimenti, ma non l’asporto”.

“Inoltre – prosegue Bonaccini -, ritengo necessario chiudere i mercati tutti i giorni della settimana e non solo nei weekend, con l’esclusione dei banchi alimentari laddove assicurino la distanza minima tra le persone. Si tratta di restrizioni coerenti con quelle già in vigore e che fanno maggior chiarezza per operatori, cittadini e Comuni”. “Per queste ragioni – conclude Bonaccini – sto per assumere un’ordinanza in tal senso, a valere già dalla mattina di domani”.