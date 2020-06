Coop Alleanza 3.0, Turrini lascia la presidenza. Prossimo vertice dall’assemblea generale del 25 luglio

In seguito alla chiusura del bilancio 2019 che ha dimezzato la perdita e raggiunto tutti gli obiettivi prefissati per l’esercizio e quelli relativi ai primi mesi del 2020, il presidente di Coop Alleanza 3.0 Adriano Turrini ha deciso di lasciare gli incarichi nella cooperativa per motivi strettamente personali comunicandolo nella seduta del Consiglio di amministrazione del 26 giugno. Questo quanto veicolato dall’azienda in una nota.

“Dopo che la cooperativa ha imboccato la strada per il rilancio e la crescita, infatti, Turrini vuole dedicare maggiore attenzione alla propria salute, che nei quasi 5 anni di presidenza ha messo sempre in secondo piano. Il giorno 25 luglio 2020, nella stessa data dell’Assemblea Generale dei delegati, il Consiglio di Amministrazione di Coop Alleanza 3.0 provvederà a nominare il nuovo presidente”, dice una nota del gruppo.