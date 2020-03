Commissione di crisi

Istituire una commissione speciale “crisi Coronavirus” ma anche “destinare tutte le eventuali maggiori risorse a disposizione all’emergenza sanitaria in atto” e “costituire un osservatorio sui nuovi bisogni relativi al welfare, alle fragilità, alle diseguaglianze”, nonché “un fondo pubblico/privato per coordinare le risorse e gli interventi”.

Lo chiedono, attraverso un documento che viene presentato lunedì 30 marzo, il Capogruppo del PD Gianluca Cantergiani, la Capogruppo di Reggio E’ Palmina Perri , il Capogruppo di Immagina Reggio Paolo Burani e il Capogruppo di +Europa Giacomo Benassi , gruppi di maggioranza in consiglio comunale, impegnati nell’approvazione del bilancio previsionale del Comune di Reggio Emilia.

“Riteniamo necessario approvare il bilancio comunale per non lasciare il Comune in una situazione di stallo e di impotenza della propria capacità di intervento. Il voto sul Bilancio consentirà infatti di essere pronti a fare degli investimenti liberando risorse per sostenere la ripresa, far partire gare e affidamenti di servizi e lavori pubblici”.

Secondo i gruppi di maggioranza consigliare infatti “rinviare l’approvazione del bilancio significherebbe restare in esercizio provvisorio senza poter sostenere investimenti pubblici, operando soltanto “in dodicesimi” rispetto al bilancio previsionale del precedente anno”.

Da qui la necessità di “di mantenere la scadenza già fissata per la convocazione del Consiglio Comunale, pur conscia della complessità del suo svolgimento in videoconferenza”.

Il documento che sarà presentato in assemblea chiederà anche di “valutare la possibilità di attivare nuove esenzioni dei tributi locali, dilazioni o slittamenti dei tempi di pagamento, nei limiti di quanto possibile e consentito dalle disposizioni governative” e di “monitorare l’applicabilità della tassa di soggiorno e concertarne con le associazioni di categorie interessate tempi, modi e utilizzo, proponendo di conseguenza le eventuali corrispondenti variazioni di bilancio”.