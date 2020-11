Com’era efficace il mio vaccino: quest’anno a Reggio non tutti potranno avere l’antinfluenzale. Annuncio semi-choc dell’Ausl

Quest’anno in provincia di Reggio Emilia il vaccino antinfluenzale non basterà per tutti. Lo annuncia il direttore sanitario dell’Ausl Nicoletta Natalini, che spiega: “Ieri abbiamo ricevuto l’ultima consegna di quantitativo dei vaccini, che da domani i medici di medicina generale potranno venire a ritirare”. Si tratta in totale di 114.500 dosi, il 32% in piu’ delle 86.250 dell’anno scorso, ma una fornitura comunque non sufficiente a coprire tutte le richieste pervenute.

“Non riusciremo a soddisfare tutti i cittadini che si sono prenotati tramite il servizio di Igiene pubblica – prosegue Natalini – a cui lo comunicheremo nei prossimi giorni con un sms”. Il motivo, continua il direttore sanitario, “è che abbiamo deciso di dare la priorità alle categorie per cui il vaccino contro l’influenza è ‘raccomandato’ e per coloro che svolgono un servizio pubblico”. Sono quindi in particolare coperti gli ultra 65enni, i pazienti affetti da malattie croniche, le donne in gravidanza, tutti gli operatori sanitari pubblici e privati (compresi quelli che lavorano in Cra, Rsa e Hospice), i farmacisti e il personale della protezione civile e i volontari delle associazioni che effettuano trasporti sanitari.