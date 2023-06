Come raggiungere più rapidamente la neutralità climatica

Quasi tutte le istituzioni, le organizzazioni e i think tank mondiali hanno in agenda, tra le priorità non più rinviabili, la riduzione delle emissioni di CO2. Non solo i governi di Europa, Stati Uniti, Cina e India, ma anche le più grandi aziende del mondo si sono unite al “club”.

L’obiettivo primario è evitare che la temperatura terrestre aumenti di oltre 1,5 gradi entro il 2100. Di fronte all’evidente inefficacia delle politiche oggi in atto, è necessario e urgente stabilire le azioni in grado di consentire il raggiungimento degli obiettivi individuati. Le azioni devono mettere in condizione i singoli individui, i singoli Paesi e il mondo nel suo insieme di ridurre le emissioni di gas serra, evitando dunque di aggravare ulteriormente la crisi climatica.

Supercharge Me è un manuale agile, impostato in modo chiaro, su come accelerare la transizione “green”. Scritto da Eric Lonergan, uno dei principali economisti nonché autore del bestseller “Angrynomics” (libro dell’anno 2020 per il Financial Times), e Corinne Sawers, esperta di sostenibilità e clima, il libro introduce il concetto di “Supercharging”, vale a dire un nuovo e strategico sistema per accelerare una corale risposta ai pericoli derivanti dal cambiamento climatico su scala planetaria.

Il libro è strutturato come un dialogo, in cui la grande esperienza di Lonergan maturata in anni di analisi dei mercati e dell’economia si combina alla vasta conoscenza di Sawers circa i temi della sfida climatica e della relativa necessità di un cambio di paradigma aziendale. L’apprezzamento degli autori per le realtà della psicologia umana, della politica e del modo in cui funzionano le imprese, fa sì che questo loro puntuale lavoro sia una delle guide più accessibili e pratiche alla crisi climatica in corso.

https://www.edizionithedotcompany.it/prodotto/supercharge-me/