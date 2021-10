Com’è brutto no green pass da Trieste in giù

Dopo i primi fasti, ed i successivi nefasti con idranti in quel di Trieste, l’onda di indignazione discende lo Stivale.

E promette di arrivare a Reggio Emilia dove in realtà qualche timida protesta no green pass (assai poco partecipata) aveva già avuto modo di esibirsi. Almeno, questo va detto, in modo del tutto pacifico.

E no green pass reggiani si danno dunque appuntamento sabato in piazza con questo combattivo, laconico, risorgimentale, resistenziale, di schermaglia mentale porta a porta: “Continua in ogni strada, in ogni città, in ogni quartiere dove altri corpi ed altre menti si organizzano per resistere alla demolizione controllata dei diritti e dello stato sociale. Continua in ogni manifestazione, presidio, in ogni discorso urlato nelle piazze o sussurrato al vicino”.

Vedremo quali fatti seguiranno a tali altisonanti proclami più adatti magari a contesti storici più eroici al posto di questi dove si cerca perlopiù di salvare vite umane.