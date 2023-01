Come alle Termopili: i 300 di Elly Schlein che domenica 29 arriva a Reggio Emilia al circolo Pigal con “rinfresco emiliano”

È stato presentato nella sede della Federazione provinciale del Partito Democratico di via Gandhi, il coordinamento del Comitato provinciale di Reggio Emilia a sostegno della candidatura di Elly Schlein alla segreteria nazionale del Pd, la cui guida sarà scelta con il voto degli iscritti nei circoli e le successive primarie aperte del 26 Febbraio.

Fanno parte del coordinamento Roberta Mori, Consigliera regionale Partito Democratico, Antonella Incerti, già deputata Pd, Lanfranco De Franco, assessore Comune di Reggio Emilia, Nico Giberti, sindaco di Albinea, Riccardo Ghidoni, vicecapogruppo Pd in Consiglio Comunale Reggio Emilia e Segretario provinciale Giovani Democratici e Marwa Mahmoud, Consigliere Comunale Pd Reggio Emilia.

Il gruppo di lavoro è già attivo in molti Comuni della provincia, dove sono sorti comitati spontanei a sostegno della proposta di Schlein e nel Reggiano hanno già aderito alla piattaforma partedanoi.it oltre 300 persone. Tra questi anche i sindaci di Castelnovo Sotto, Francesco Monica, di Campegine Alessandro Spanò, il già citato sindaco di Albinea Nico Giberti e altri amministratori pubblici.

Chiunque voglia offrire il proprio contributo per costruire un PD progressista, ecologista e popolare può scrivere a reggioemiliaperellyschlein@gmail.com o contattarci tramite le pagine instagram e facebook “Reggio Emilia per Elly Schlein”.

La candidata alla segreteria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein, domenica 29 sarà a Reggio Emilia per incontrare elettori e sostenitori. L’appuntamento, promosso dal comitato provinciale “Parte da Noi”, sarà ospitato dal circolo Arci Pigal di via Petrella a partire dalle ore 12,30. L’accesso è libero, ma per chi lo desidera è previsto un “rinfresco emiliano” con gnocco fritto e salumi. E’ gradita la prenotazione al numero 331 1094822.

Durante l’incontro la deputata democratica in corsa alle primarie del 26 febbraio affronterà in particolare i temi centrali della sua campagna: il contrasto alle diseguaglianze, la dignità per il lavoro e l’impegno per l’emergenza climatica. Al Pigal domenica mattina saranno presenti i promotori del coordinamento provinciale Roberta Mori, Consigliera regionale Partito Democratico, Antonella Incerti, già deputata Pd, Lanfranco De Franco, assessore Comune di Reggio Emilia, Nico Giberti, sindaco di Albinea, Riccardo Ghidoni, vicecapogruppo Pd in Consiglio Comunale Reggio Emilia e Segretario provinciale Giovani Democratici e Marwa Mahmoud, Consigliere Comunale Pd Reggio Emilia.

