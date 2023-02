Ciak, si Giano

Super novità artistico-culturale e filosofico-scientifica in arrivo! Edizioni thedotcompany, insieme alla “sorella” Energee3 e al Comune di Castelnovo ne’ Monti, è lieta di comunicare di avere presentato ufficialmente alla stampa la prima edizione del festival “. “, che si terrà a Castelnovo ne’ Monti in #ottobre.

Il festival (con tanto di comitato scientifico composto dal direttore artistico Fabio Canessa, dal neuroscienziato Vittorio Gallese, dalla docente universitaria di fisica teorica Raffaella Burioni, dal filosofo della mente Marco Salucci e dal cine-semiologo Nicola Dusi) prevede tre giornate inaugurali di incontri e dibattiti con ospiti d’eccezione al Teatro Bismantova, nonché un percorso formativo dedicato agli studenti delle #scuole superiori della durata di sette mesi.

“Giano”, per dirla in breve, proporrà una discussione intorno alle domande classiche della filosofia e della scienza prendendo spunto dalle trame e dalle tematiche di celebri film e quindi, in generale, attraverso la magia della settima arte, cioè il cinema.