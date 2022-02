Che paraguru!

Dopo aver messo a dura prova i nostri ermetetrismegisti coi due tomoni su “La ricerca di sé stessi”, il bookmaker Pier Francesco Grasselli evolve in chiave alchemica nel suo ermetismo rinascimentale e plasma un’opera magna che Raimondo Lullo gli fa un baffo. Un ricettario mistico esoterico in cui teorizza e formula addirittura come lo spirito influisca sulla materia: “Le chiavi del sapere” (Pier a quando “Le chiavi del piacere”?). L’ex viveur da balera, oggi “tombeur-de-phantomes”, imbocca senza tentennamenti il tortuoso sentiero che porta al cagliostrismo ed al disvelamento degli arcani. C’è già chi trama di rinchiuderlo nelle segrete del castello di Rossena (manco fosse San Leo). Comunque, a parte una leggera pretenziosità, l’operazione intellettuale (dal vago e pungente retrogusto antimodernista) è interessante assai

Ponendo che il mondo fisico derivi dal mondo metafisico allo stesso modo in cui il ghiaccio deriva dall’acqua, come affermano i maestri spirituali di ogni tempo, esiste un principio in grado di spiegare le contraddizioni della fisiognomia, i successi e i fallimenti della medicina psicosomatica, i rapporti che legano il mondo fisico a quello metafisico?

La risposta è sì.

È il principio della Rispondenza della materia allo spirito e lo possiamo formulare così:

Lo spirito influenza la materia con una forza che è inversamente proporzionale alla densità della materia stessa.

Questo principio, inerente alla densità della materia e ai suoi tempi di reazione agli stimoli emanati dallo spirito, è la chiave di volta per una comprensione profonda dei rapporti fra fisica e metafisica.

Scoperto e analizzato dall’autore in tutte le sue sfaccettature, esso rivoluzionerà la nostra comprensione globale della realtà, delle dinamiche che regolano la generazione e il mantenimento delle forme in questo universo.

«Il principio della Rispondenza della materia allo spirito ha implicazioni importanti nella comprensione dei meccanismi che regolano la formazione e il mantenimento del corpo fisico, nella sua estetica e nella sua fisiologia, nonché l’esperienza in senso lato, gli eventi che accadono in quello che, un po’ a torto e un po’ a ragione, viene chiamato il «mondo esteriore». La fisica ha infatti la propria radice nella metafisica. Finora molti meccanismi non sono stati compresi e ciò per il semplice fatto che la scienza esclude dal proprio ambito quella parte spirituale della realtà che si sottrae all’esperimento in quanto è astratta e qualitativa e che tuttavia rappresenta il fondamento metafisico di quella parte della realtà che possiamo vedere e toccare.»

«Se il mondo fisico viene percepito come qualcosa di indipendente dal soggetto, è solamente a causa dell’inerzia e dell’apparente staticità delle sue forme, caratteristiche che ha assunto in conseguenza dell’elevato grado di densità della materia di cui è costituito.»

«Se il mondo materiale deriva dal mondo spirituale (psichico e archetipico) come il ghiaccio deriva dall’acqua (giacché la materia è una cristallizzazione dello spirito), le forme materiali del corpo dell’essere umano (fisiologia e fisionomia) e del mondo che lo circonda non possono che corrispondere al nostro essere spirituale (archetipico e psichico) e al nostro “mondo interiore”.»

«Lo spirito altera costantemente la materia, ma la materia oppone allo spirito una forza che è direttamente proporzionale alla sua densità e che si manifesta come inerzia, come ottusità, come lentezza della materia nell’assecondare lo spirito.»

Le Chiavi del Sapere è anche una sintesi della metafisica di varie culture e degli insegnamenti di moltissimi maestri spirituali, un trattato illuminante che fa luce su molti enigmi ancora insoluti dell’esoterismo. Scritto in modo semplice e spiritoso, il volume è arricchito dalle ironiche illustrazioni di Riccardo Passoli.

*

Pier Francesco Grasselli è scrittore, poeta e studioso di esoterismo.

Grasselli comincia la sua carriera di scrittore con la scandalosa trilogia «maledetta» edita da Mursia e composta dai romanzi “L’ultimo Cuba Libre” (Mursia, 2006), “All’inferno ci vado in Porsche” (Mursia, 2007) e “Vivere da morire” (Mursia 2010), intrigante “fiction” che descrive in modo molto crudo le cattive abitudini dei “giovani bene” emiliani, che tra una vacanza a Cortina e una a Portofino si abbandonano a furiose abbuffate di sesso e si autodistruggono metodicamente (http://ultimocubalibre.blogspot.com/2015/12/mi-e-capitato-tra-le-mani-questo.html). Segnalate dalla critica come «Romanzi cattivi» (Panorama) e «Ritratto di una generazione» (Libero), queste prime sferzanti opere impongono Pier Francesco Grasselli nel panorama letterario italiano per l’originalità dello stile narrativo e la durezza delle vicende che raccontano. Più o meno nello stesso periodo escono anche i divertenti romanzi “Ho scaricato Miss Italia”(Mursia, 2008) e “Fanculo amore” (Mursia 2009), cui farà seguito, a dieci anni di distanza, lo spassosissimo “Tromba Daria” (Amazon Kdp, 2019).

Fra le rivisitazioni di personaggi letterari, ci sono Sinbad il marinaio e nientemeno che Don Giovanni, il leggendario seduttore di cui Grasselli descrive la genesi e che trasporta nel ventunesimo secolo in due romanzi illustrati dal bravissimo Silvano Scolari (già illustratore Disney e Marvel e co-illustratore dei fumetti di Star Wars), Don Giovanni all’inferno e Le nuove avventure di don Giovanni, ambedue editi dalla fiorentina Porto Seguro, fondata dallo scrittore Paolo Cammilli.

Ma Grasselli è anche poeta: la raccolta di poesie “Sempre meglio che lavorare – Donne, solitudini e cocktail”, pubblicata dalle edizioni thedotcompany nel 2018, riunisce quasi tutte le poesie scritte dall’autore tra il 1998 e il 2018 mentre una seconda raccolta di poesie, più recenti, sarà pubblicata a breve.

L’opera illustrata, in cinque volumi, “La Ricerca di Sé stessi”, è sicuramente l’opus magnum di questo poliedrico autore. Il protagonista della Ricerca di Sé stessi ripercorre il cammino battuto dall’autore attraverso le sconfinate lande del misticismo e della metafisica, scoprendo e identificando i princìpi di cui è costituita quella particolare branca del sapere che viene chiamata «esoterismo», quei princìpi universali da cui traggono origine tutte le religioni e che sono comuni a tutte le correnti di pensiero metafisiche dall’alba dei tempi sino a oggi.

La Ricerca di Sé stessi è un romanzo di formazione, un’opera «pop» che alterna episodi di vita vissuta a parti più filosofiche e introspettive, dove accanto a grandi maestri della filosofia, della religione e dell’esoterismo come Rudolf Steiner, René Guénon, Yogananda, Vivekananda e a decine di altri guru e luminari della metafisica (tutti ritratti in modo simpatico dall’illustratore, il talentuoso piacentino Riccardo Passoli) sono citati maestri inventati e più spassosi come il Maestro Yoda di Guerre Stellari e Gandalf del Signore degli Anelli. Nella Ricerca di Sé stessi si parla, fra le altre cose, di fisiognomica e di medicina psicosomatica, dei sogni considerati come viaggi in realtà parallele, della realtà considerata come creazione della mente e delle sincronicità, dell’anima (una “costellazione” di archetipi o funzioni) e del fatto essenziale che trovare sé stessi significa individuare ed esprimere gli archetipi o funzioni che sono alla base dell’esistenza di ciascuno; si parla del karma e della meditazione, dell’astrologia e così via.

Dopo le raccolte “Uno scrittore all’inferno… e altre avventure di Raimondo Spallanzani” e “Olimpia nel mondo di Pop e altre favole” (Amazon Kdp, 2019 e 2020), Grasselli ha recentemente dato alle stampe, per i tipi delle Edizioni OM, il romanzo iniziatico illustrato “Leonardo cuoco” (2021), che ha per protagonista un giovane Leonardo da Vinci impegnato ad aprire un’osteria vegetariana prima a Firenze e poi a Milano, sotto l’egida di Ludovico il Moro. Insieme a questa inedita e spassosa versione di Leonardo, per l’occasione vegetariano e animalista, nonché “iniziato ai misteri”, compaiono vari personaggi illustri come Pico della Mirandola, Marsilio Ficino, Lorenzo il Magnifico, Savonarola, Ludovico il Moro e persino Paracelso, Cornelio Agrippa e Raimondo Lullo (in virtù di un incantesimo). In una serie di conversazioni di Leonardo con questi interlocutori sono affrontati argomenti come il vegetarianismo, il crudismo, la medicina psicosomatica, la fisiognomica, la magia, l’alchimia e persino il segreto dell’eterna giovinezza.

A seguire, il romanzo breve “La musa” (Edizioni Pendragon 2021), nella prestigiosa collana “Glam” diretta da Gianluca Morozzi e Alessandro Berselli, una storia erotico-magica dagli echi nabokoviani, ambientata nella quieta provincia emiliana, che porta in scena il personaggio, caro a Grasselli, di Raimondo Spallanzani, scrittore quarantenne solitario e in crisi creativa che a un bel momento mette un annuncio: “Cercasi musa ispiratrice”. È da questo originale espediente che prendono avvio i fatti: dopo varie candidate inadatte, si presenta al “provino” una bellissima ragazza coi capelli rossi, appena maggiorenne, che risponde a tutti i requisiti. La giovane prende a frequentare casa di Raimondo. La sua presenza procura allo scrittore l’ispirazione di cui ha bisogno, ma dinamiche perverse viziano la relazione e gli eventi precipitano.

Tra le prossime uscite, oltre al trittico di saggi di argomenti esoterico per le Edizioni Macro, un nuovo romanzo “a tinte forti”, la raccolta di poesie a cui abbiamo fatto cenno, una nuova raccolta di racconti e altre sorprese.

Website: www.pierfrancescograsselli.com

Instagram: https://www.instagram.com/pierfrancescograsselli/?hl=it

Opere:

1) “L’ultimo Cuba Libre” (Mursia, 2006),

2) “All’inferno ci vado in Porsche” (Mursia, 2007)

3) “Ho scaricato Miss Italia” (Mursia, 2008)

4) “Fanculo amore” (Mursia 2009)

5) “Vivere da morire” (Mursia 2010)

“La Ricerca di Sé stessi” (Independently published, 2018-2020), composto da 5 volumi:

6) “La Ricerca di Sé stessi” Libro primo “In guerra col mondo” Tomo primo

7) La Ricerca di Sé stessi” Libro primo “In guerra col mondo” Tomo secondo

8) La Ricerca di Sé stessi” Libro secondo “Seduzioni metropolitane”

9) La Ricerca di Sé stessi” Libro terzo “L’esperienza della crisalide” Tomo primo

10) La Ricerca di Sé stessi” Libro terzo “L’esperienza della crisalide” Tomo secondo

11) Sempre meglio che lavorare – Donne, solitudini e cocktail (Poesie 1998-2018)” (thedotcompany editore, 2018),

12) “Uno scrittore all’inferno… e altre avventure di Raimondo Spallanzani” (Independently published, 2019)

13) “Bastardi” (ebook) (Independently published, 2019)

14) “Tromba Daria” (Independently published, 2019)

15) “Le nuove avventure di Sinbad il marinaio” (Independently published, 2020)

16) “Olimpia nel mondo di Pop e altre favole” (Independently published, 2020)

17) “Don Giovanni all’inferno” (Porto Seguro, febbraio 2021)

18) “Le nuove avventure di don Giovanni (Porto Seguro, giugno 2021)

19) “La musa” (Pendragon, collana Glam, marzo 2021)

20) “Leonardo cuoco” (Edizioni OM, aprile 2021)

21) “Le Chiavi del Sapere”, Vol. 1 (Edizioni Macro, 2022)