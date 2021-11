Che fa, concilia?

La Provincia di Reggio Emilia, aderendo ad un accordo con il Corecom – Comitato regionale per le comunicazioni dell’Emilia-Romagna, ha attivato da venerdì 12 novembre, uno sportello di supporto ai cittadini che hanno necessità di un aiuto per risolvere, attraverso la conciliazione, eventuali problemi che possono sorgere con i gestori di telefonia, mobile e fissa, o con gli operatori delle pay-tv. Un’attività, quella svolta da Corecom attraverso la piattaforma Conciliaweb, che solo nel corso del 2020 ha registrato ben 10.200 istanze di conciliazione presentate dai cittadini, di cui l’80% risolte con esito positivo, ed ha portato alla restituzione agli utenti – da parte dei gestori telefonici – di circa 2 milioni di euro fra storni, indennizzi o rimborsi.

Lo sportello è stato inaugurato questa mattina dal presidente della Provincia di Reggio Emilia, Giorgio Zanni, e dall’avvocato Maria Giovanna Addario, componente del Comitato regionale per le comunicazioni. “Il Corecom è un organismo neutrale, indipendente e imparziale che, nel rigoroso rispetto della normativa europea, nazionale e regionale, assicura una tutela effettiva degli interessi di consumatori e utenti, con particolare attenzione alle fasce più deboli della popolazione”, ha spiegato l’avvocato Maria Giovanna Addario.

Attraverso la piattaforma digitale ConciliaWeb (www.conciliaweb.agcom.it) Corecom offre un servizio gratuito che permette di risolvere le controversie fra cittadini ed aziende di telecomunicazioni. “Il nuovo sportello è dedicato agli utenti che non possiedono sufficienti conoscenze informatiche e che hanno quindi bisogno di un supporto per inserire il tentativo di conciliazione sulla piattaforma ConciliaWeb, accessibile con credenziali Spid, che potranno anche essere attivate contestualmente”, ha detto il presidente Giorgio Zanni, sottolineando “come questa ulteriore attività riconfermi, ancora una volta, il prezioso ruolo che le Province possono svolgere per avvicinare ai cittadini, anche ma non solo fisicamente, servizi importanti come quello offerto da Corecom”.

Situato al piano terra di Palazzo Allende, sede della Provincia di Reggio Emilia, in corso Garibaldi 59, lo sportello Conciliaweb sarà aperto tutti i venerdì mattina dalle 9 alle 13: il servizio è gratuito, ma è obbligatoria la prenotazione scrivendo una e-mail all’indirizzo di posta elettronica corecom@provincia.re.it.