C’è festa e festa

Giovedì 2 giugno Reggio Emilia festeggia il 76° Anniversario della Repubblica italiana. Le celebrazioni si svolgeranno in piazza della Vittoria dove è prevista la consegna della Costituzione ai neodiciottenni di Reggio e provincia. Infine, grazie al maxi-schermo istallato in piazza, sarà possibile seguire la cerimonia per la consegna delle onorificenze all’interno della Prefettura.

Le celebrazioni saranno aperte alle ore 9, in piazza della Vittoria, con la cerimonia dell’Alzabandiera e l’inno nazionale eseguito dalla banda Filarmonica Tricolore. Dopo la deposizione di una corona di fiori al monumento dei Caduti di tutte le guerre e i saluti delle autorità, il Prefetto Rolanda Rolli leggerà il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Alle ore 9.40, protagonisti saranno i giovani di Reggio e provincia. A ciascun neodiciottenne, accompagnato dal sindaco del Comune di residenza, sarà consegnata una copia della Costituzione italiana.

Dalle ore 11, la cerimonia si sposterà all’interno del Palazzo del Governo dove verranno consegnate le onorificenze. Tale celebrazione, limitata agli insigniti e alle autorità, sarà trasmessa in diretta sul maxi-schermo collocato a destra del monumento ai Caduti.