Caso bimbo autistico e vicini: prima delle vie legali, c’è Casa Gioia

“Non condivido le facili prese di posizione di chi divide la realtà in bianco o nero. Nessuno di noi può sapere cosa accade nella vita degli altri; occorrerebbe quindi un po’ più di cautela prima di esprimere giudizi”. Con queste parole la presidente di Casa Gioia Stefania Azzali interviene sul caso della lettera di diffida fatta recapitare ai genitori di un bambino autistico da alcuni condomini, esasperati dai continui rumori provenienti dall’appartamento del piccolo, che nei giorni scorsi ha suscitato da più parti una netta condanna dell’azione legale intrapresa dai vicini di casa.

Stefania è mamma di Matteo, affetto da una malattia genetica rara molto grave che causa disabilità dal punto di vista dello sviluppo fisico e cognitivo; ha crisi epilettiche, basse immunità, fa fatica ad alimentarsi e a camminare, non parla e presenta i tratti tipici dell’autismo. “Ricordo che una volta, da piccolo, inseguì una bambina al parco e prima che io potessi fermarlo le tirò i capelli; comprensibilmente sua mamma si arrabbiò moltissimo e ce ne disse di tutti i colori. Io non riuscii a far altro che mettermi a piangere, sentendomi sconfitta”, racconta. “Dopo anni di esperienze analoghe, fonte di enorme sofferenza per tutti, ho ben chiaro che la colpa non è certo imputabile ai bambini ammalati, ma neppure agli adulti che lamentano un disagio; dovremmo infatti metterci nei panni di quei vicini che tornano a casa stanchi e non riescono a riposare a causa di un bambino che salta o urla, oppure che a loro volta hanno in appartamento una persona fragile, portatrice di specifici bisogni”.

Eppure una soluzione c’è: “Il punto è capire cosa sono i comportamenti problema. Molte famiglie non sanno che esistono tecniche per poterli limitare o addirittura eliminare. Io lo scoprii tanti anni fa, quando Matteo era un ragazzino e qua in Italia ancora nessuno lo sapeva, tanto che fui costretta a chiamare una terapista dall’Inghilterra. Bisogna però applicare gli opportuni protocolli il più precocemente possibile”, sottolinea la presidente di Casa Gioia. “Queste tecniche derivano dalla scienza ABA, l’analisi del comportamento, l’unica validata da sessant’anni di letteratura; le procedure sono molto strutturate e si sono rivelate di straordinaria efficacia, ma la terapia deve iniziare presto”.

Difficoltà non secondaria: “La presa in carico dev’essere precoce e intensiva: occorrono tante ore di terapia e il coinvolgimento attivo della famiglia del paziente autistico. Si tratta di un servizio che difficilmente il settore pubblico è in grado di offrire”, sottolinea la Azzali. La conseguenza è inevitabile: le famiglie si sentono sempre più isolate, spesso amici e conoscenti prendono le distanze seppur con dispiacere, e i comportamenti problema aumentano. “La speranza che possano passare da soli è vana; se non sono gestiti il più delle volte si trasformano, come nel bambino che inizia sfarfallando le mani, gesto di autostimolazione tipico dell’autismo, e poi arriva a morsicare e a sputare. Comportamenti estremamente complessi da governare, che isolano socialmente”.

È evidente che gestire i comportamenti problema aggressivi in un bambino di tre o quattro anni è molto più semplice anche fisicamente rispetto ad avere a che fare con un adulto di vent’anni: “In questo caso a volte occorre ricorrere alla sedazione, perché il soggetto diventa pericoloso”.

La presidente di Casa Gioia – cooperativa sociale che applica i protocolli della scienza ABA e che accoglie bambini, ragazzi e adulti con disabilità cognitive e autismo, creando percorsi personalizzati – mette in luce un dato significativo: “Oggi la diagnosi di autismo riguarda una persona su sessanta: si tratta di un problema sociale davvero gravoso. A Casa Gioia la presa in carico avviene sempre prima: abbiamo iniziato con bambini di 5 o 6 anni, adesso ne accogliamo già di due anni. L’Ausl fa diagnosi molto precoci, poi però non riesce ad erogare i servizi necessari; a questo punto interveniamo noi. Ogni mese abbiamo mediamente due o tre entrate nuove. Prima ancora di un ausilio nello sviluppo delle competenze o del linguaggio, le famiglie ci chiedono di aiutarle nella gestione dei comportamenti problema dei figli. È questa la necessità più sentita, la vera urgenza”.

“L’importanza di un intervento precoce è suffragata da un’ampia letteratura. Occorre andare ad abilitare da subito alcune skills che i bambini autistici non possiedono” ribadisce la coordinatrice educativa di Casa Gioia, Cosima Marsella, psicologa con master ABA e ricercatrice. “Bisogna farlo a maggior ragione in presenza di comportamenti problema, vale a dire eccessi comportamentali rivolti verso l’altro o se stessi; se non si interviene subito il bambino si porterà avanti questi problemi per tutto il resto della vita. La non inclusione scolastica sarà solo il primo degli ostacoli che incontrerà”.

Naturalmente la colpa non è del bambino, “ma di tutto un sistema che non si è fatto carico della risoluzione e gestione di questi comportamenti problematici. Occorrono tante ore di terapia, che spesso non vengono garantite dal servizio sanitario pubblico, e la capacità di fare rete: le procedure devono essere messe in pratica in ogni contesto di vita del piccolo, che deve avere la stessa risposta da tutte le persone che si rapportano con lui”, evidenza ancora Marsella.