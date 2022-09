Cari violenti, attaccatevi al tram

Troppe aggressioni, personale dei treni in sciopero. Cgil, Cisl e Uil annunciano per domani (venerdì 9) un’astensione di 8 ore, dalle 9 alle 17, tanto sui mezzi Trenitalia quanto su quelli Italo e Trenord

Di seguito, il comunicato della triplice sindacale:

“Venerdì 09 settembre 2022

SCIOPERO PERSONALE MOBILE

Trenitalia – Trenitalia Tper – Italo NTV

In considerazione delle violente e reiterate aggressioni al personale mobile registrate negli ultimi mesi e già denunciate pubblicamente, assunto che la gravità e l’intollerabilità di tali eventi necessita urgentemente di un fermo e risolutivo intervento a tutela della sicurezza e dell’incolumità delle lavoratrici e dei lavoratori che quotidianamente prestano servizio alla collettività, le Segreterie Nazionali hanno proclamato 8 ore di sciopero nazionale per il giorno 09 settembre 2022 dalle 9.01 alle 16.59 di tutto il personale mobile dipendente di Trenitalia, Trenitalia Tper, Italo NTV e Trenord.

In concomitanza con lo sciopero nazionale le Segreterie di FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI e ORSA dell’Emilia-Romagna convocano le lavoratrici e i lavoratori a partecipare a un PRESIDIO in Piazza Medaglie d’oro/ingresso Stazione di Bologna c.le dalle ore 10 alle ore 11.

Ancora una volta richiediamo un intervento serio e urgente da parte di imprese di trasporto, forze dell’ordine, Regione Emilia-Romagna e Prefetture del territorio a tutela dei lavoratori del settore e degli utenti del trasporto ferroviario. È necessario che ogni soggetto lavori sinergicamente per dare risposte urgenti a lavoratori e cittadini.

► BASTA AGGRESSIONI!

► CONTRO la desertificazione delle stazioni e delle aree ferroviarie!

► PIU’ SICUREZZA per lavoratori e utenti sui treni e nelle stazioni!

Le Segreterie Regionali dell’Emilia Romagna

FILT-CGIL FIT-CISL UILTRASPORTI ORSA”