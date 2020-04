Cantiere biogas di Gavassa: fermi per ora i lavori in attesa dell’udienza del 22 aprile

Un punto a favore dei comitati Ambiente e Salute di Reggio Emilia contro l’impianto per la produzione di biogas dai rifiuti organici previsto da Iren a Gavassa.

Con un decreto pronunciato il 25 marzo il Tar di Parma ha infatti accolto il ricorso avanzato a gennaio dai cittadini per la sospensione di diversi atti autorizzativi dell’opera (compreso il permesso a costruire rilasciato dal Comune di Reggio) i cui lavori sarebbero dovuti partire questa primavera. I giudici della prima sezione, inoltre, hanno fissato la prima udienza in Camera di consiglio per la trattazione nel merito del ricorso, che si terrà mercoledì, 22 aprile. Ma la battaglia, legale, è ancora lunga.