Il centrosinistra ha riconquistato Campegine.

Alessandro Spanò, candidato di “Insieme per Campegine” è sindaco per un’incollatura: 1.087 voti per lui (50,37%), contro i 1.071 (49,63%) dello sfidante Giuseppe Artioli, sindaco uscente candidato di “Rinascita Campeginese”.

Vanno otto seggi in consiglio comunale a “Insieme per Campegine” e 4 a “Rinascita Campeginese”.