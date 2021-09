Bravi e belli

“Reggio Emilia prima città in Italia per capacità di amministrare. La classifica di Fondazione Etica pubblicata oggi sul Corriere della Sera. Un’analisi sui 109 comuni capoluogo di provincia che valuta sei parametri: bilancio, governance, personale, servizi, appalti e ambiente. Un grande risultato per la nostra città che ci deve spingere a fare ancora meglio”.

Così, laconicamente come dovrebbe essere d’uso sui social, il sindaco di Reggio Luca Vecchi “nuntia nobis gaudium magnum”: Reggio prima in Italia per capacità e risultati amministrativi.