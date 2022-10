Botta di vita per l’Università

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Reggio Emilia il prossimo 2 dicembre. Il capo dello Stato aveva visitato la città del Tricolore il 7 gennaio del 2017 per la festa della bandiera nazionale e ora vi torna in occasione delle celebrazioni organizzate dall’università di Modena e Reggio Emilia per festeggiare i primi 25 anni di vita della sede reggiana di Unimore.

L’invito, accolto dal Quirinale, è arrivato direttamente dal rettore. Sede dell’evento (ma i dettagli devono ancora essere messi a punto) potrebbe essere il teatro comunale Valli.