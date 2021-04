Big Luciano 60 anni fa

Sessanta anni fa, il 29 aprile 1961 Luciano Pavarotti debuttò nella lirica con La Bohème al Teatro Municipale di Reggio Emilia, interpretando il ruolo di Rodolfo.

La Fondazione I Teatri celebra questa data, destinata a diventare indimenticabile per l’allora 25enne tenore, con la musica di “Big Luciano”, che verrà trasmessa dalle terrazze del teatro Valli su Piazza Martiri del 7 Luglio per tutta la giornata di giovedì (dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 18.30) e con una esposizione di storici manifesti sotto al portico.

Inoltre, sul sito www.iteatri.re.it saranno pubblicati preziosi ricordi custoditi dall’Archivio del Teatro: in particolare alcune delle immagini che lo ritraggono durante incontri, recital, opere che lo videro protagonista. Infine, per tutto il mese di maggio sarà online la registrazione video del concerto di gala tenuto al Teatro Municipale nel 1991 per il 30esimo anniversario del debutto, e dedicato a Gigetto Reverberi.