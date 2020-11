Biden vince, Trump ricorre

Il candidato democratico Joe Biden dice di non avere dubbi che quando il conteggio dei voti sarà terminato lui e Kamala Harris saranno dichiarati vincitori. Lo ha detto a Wilmington, Delaware. “Chiedo a tutti di mantenere la calma, il conteggio è in corso, e sapremo presto” i risultati, ha aggiunto. “In America il voto è sacro, ogni voto va contato. Grazie per la pazienza”.

La replica di Donald Trump: “Se contiamo i voti legali sto vincendo io. Non c’è stata l’onda blu prevista dai sondaggi ma un’onda rossa. Il partito repubblicano è diventato il partito della classe lavoratrice”. Poi ha attaccato: “Vedo frodi, corruzione e brogli. Non permetteremo a corrotti di rubare le elezioni”. Nel frattempo si assottiglia il vantaggio del presidente in alcuni Stati in bilico. Ma l’annuncio definitivo potrebbe esserci nelle prossime ore.

Fox News ha dato indicazioni ai propri giornalisti che non dovranno riferirsi a Joe Biden come “presidente eletto” anche dopo che saranno attribuiti a lui gli Stati che gli permetteranno di raggiungere i 270 voti elettorali e quindi vincere la Casa Bianca. Nei memo diffusi alle redazioni, rivelano dalla Cnn, si spiega che non si dovrà chiamare Biden presidente eletto alla luce dei ricorsi legali avviati dall’amministrazione Trump.