Babbo normale: Putin ci toglie pure le luminarie di Natale. Festività più sobrie in centro a Reggio

Sarà un Natale più sobrio in centro storico a Reggio, senza rinunciare però del tutto alle luminarie. Questione di buonsenso, alla luce anche della crisi e dei forti rincari dei costi dell’energia che incidono su imprese e famiglie, amministrazione pubblica compresa.

E’ confermata infatti l’installazione delle luminarie natalizie nelle principali strade del centro storico e di installazioni luminose in alcune piazze che, per il terzo anno consecutivo, saranno a carico del Comune. L’accensione degli allestimenti sarà concentrata in orario pomeridiano e serale. Le strade interessate: via Emilia Santo Stefano e San Pietro (da piazza Tricolore a piazza Duca d’Aosta), via Roma, corso Garibaldi (da inizio a fine del tratto alberato) e le vie Calderini, Guidelli, Crispi, Guido da Castello, Farini, Panciroli, Guasco, Toschi (dall’incrocio con via Guidelli a piazza Prampolini), Fornaciari e vicolo Trivelli. Alle classiche luminarie stradali si aggiungeranno le installazioni luminose in piazza Martiri del 7 Luglio e al parco del Popolo, nelle piazze Gioberti, Roversi, San Prospero e Fontanesi.

I lavori di installazione inizieranno ai primi giorni di novembre. Le luminarie saranno accese, come da tradizione, per la festa del Santo Patrono, il 24 novembre.

Ricca di proposte sarà l’animazione natalizia, il cui programma verrà reso noto prossimamente. E’ stato deciso invece, per le ragioni di crisi, di non riproporre la pista di pattinaggio, già assente dalla scena natalizia nelle recenti edizioni causa le restrizioni anti-Covid, e di rinunciare agli spettacoli illuminotecnici che hanno caratterizzato la passata edizione con proiezioni di luce sulla facciata del palazzo comunale e della torre civica.