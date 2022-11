Babbo Normale: domenica si accende lo striminzito alberello anti-Putin in piazza Prampolini

Si terrà domenica 27 novembre dalle 16.30 la cerimonia di accensione del grande albero di Natale di piazza Prampolini che dà ufficialmente avvio alle festività natalizie reggiane. Saranno presenti il sindaco Luca Vecchi e l’assessora al commercio e al centro storico Mariafrancesca Sidoli.

Al loro intervento seguirà il Gospel Show di Sherrita Duran per un concerto di musica gospel americana interpretato dalla bellissima voce di Sherrita Duran accompagnata da altre quattro voci e dal pianoforte. Proporranno canzoni che toccano il cuore, come il gospel comanda, per un tributo alla musica sacra afroamericana, senza tralasciare i temi classici della tradizione natalizia, nonché le canzoni più conosciute da grandi e piccini.

Come ormai da alcuni anni, l’albero di piazza Prampolini è un abete vero, in vaso, alto tra i 10 e i 12 metri che, terminate le festività, tornerà in vivaio. Assieme all’abete circa 20 alberelli a forma di mezzi coni, decorano tutto il perimetro della piazza. Il Natale è legato anche alla riscoperta del trovarsi e dello stare insieme, per questo attorno all’albero sarà collocato un vero e proprio girotondo luminoso fatto di bambini che si tengono per mano, per richiamare il tema della pace e della fratellanza.