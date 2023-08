Auto denazificato anche Prigozhin. Così Putin, chiuso al Cremlino perché se esce dalla Russia lo arrestano, ammazza uno ad uno i suoi boia

Anche Prigozhin, il capo della Wagner, è stato denazificato. Mentre il suo aereo volava nella regione di Tvier, un missile Su-300 lo ha centrato, mandandolo al creatore – pardòn, all’inferno – insieme ad altri 9 collaboratori, trai quali il suo vice Utgin, altro noto gentiluomo famoso anche per avere la svastica tatuata sul collo. Intanto in rete già circolano video di miliziani della Wagner che promettono vendetta. Ricapitolando: Prigozhin auto denazificato, Surovikhin, il cosiddetto “boia di Aleppo”, già capo dell’Operazione Militare Speciale in Ucraina, agli arresti, Girkin, il nazionalista leader degli indipendentisti filorussi del Donbass, in carcere, Mosca e la Crimea bombardate tutti i giorni, e, dulcis in fundo, per effetto del mandato di cattura emesso dal Tribunale Penale dell’Aja, “il pezzo di carta che non serve a niente”, Putin è costretto a vivere rintanato in Russia, non può neanche andare a visitare gli ultimi amici rimasti né a Johannesburg né ad Ankara. Attendiamo ora le fini analisi geostrategiche dei neneisti nostrani che ci spieghino che “la guerra per l’Ucraina sta andando male”.