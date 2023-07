Attàccati al treno

La stazione Mediopadana di Reggio Emilia resterà chiusa dal 7 al 18 agosto compresi – ovvero proprio nel periodo più ‘vacanziero’ dell’anno – per lavori di manutenzione straordinaria. La principale e più rapida infrastruttura di collegamento da e per Reggio chiuderà dunque i battenti proprio nei dieci giorni clou, con evidenti disagi non solo per i reggiani ma gli eventuali utenti di una grossa fetta del Paese.

Dal 7 al 18 agosto saranno infatti soppresse le fermate dei treni Frecciarossa, Frecciargento e Italo che percorrono la linea ad alta velocità, mentre altri lavori questa volta sulla linea Milano-Bologna potrebbero modificare la circolazione di regionali e Intercity, rendendo più complessi gli spostamenti dei viaggiatori.

Lo rende noto Rfi (Rete ferroviaria Italia, gruppo Ferrovie dello Stato) sostenendo di aver programmato il lavoro in questi giorni per ridurre al massimo il disagio dei viaggiatori in quanto “la domanda di mobilità per studio e lavoro tende naturalmente a diminuire”. L’intervento di manutenzione alla Mediopadana di Reggio Emilia consiste nella sostituzione di quattro deviatoi con dispositivi di ultima generazione più efficienti e affidabili. Rfi fa anche sapere che chi avesse acquistato i biglietti in anticipo non avrà sorprese, visto che le prenotazioni avevano già previsto le variazioni delle corse e degli orari.