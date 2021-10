Casina: il sindaco uscente Stefano Costi, con la sua lista “Casina Bene Comune”, si riconferma primo cittadino con 1.473 voti pari al 62,28% delle preferenze. Nulla da fare per la candidata del centrosinistra Anna Fornili che, con “Casina Futura”, raccoglie appena 892 preferenze pari al 37,72%. Affluenza in calo al 65,60%, contro il 69,77% delle elezioni precedenti.

Castellarano: Giorgio Zanni si riconferma sindaco. Il primo cittadino uscente è nettamente avanti con 5.799 voti (85,94%) contro i 949 del candidato del centrodestra, Fabio Ruini (14,06%). Affluenza in calo al 55,76% contro il 60,55% della tornata precedente.

San Martino in Rio: il sindaco uscente Paolo Fuccio si riconferma primo cittadino. La sua lista, “Centrosinistra per San Martino”, con 1.828 voti raggiunge il 46,80% delle preferenze. Leggermente più staccato lo sfidante Luca Villa che raccoglie 1.657 voti con il 42,42% delle preferenze. Terzo Fabio Lusetti con Progetto San Martino con 421 voti e il 10,78%. Affluenza in calo al 62,65% contro il 64,36% delle elezioni precedenti.

Ventasso: Enrico Ferretti, è il nuovo sindaco. Il direttore della scuola di sci di Cerreto Laghi ha battuto per un’incollatura, con 976 voti (39,84%) il veterano Paolo Bargiacchi che ha raccolto 963 voti (39,31%). Terzo il sindaco uscente sostenuto dal centrosinistra, Antonio Manari, con 511 voti (20,86%). Affluenza in calo al 67,56% contro il 69,75% delle elezioni precedenti.