Arena Campovolo: un’altra gran rottura di…ma questa volta è a fin di bene e lo si fa dunque col sorriso sulle labbra. Tutte le criticità del concerto “Italia loves Romagna” di sabato 24 giugno

In occasione dello svolgimento dell’evento “Italia loves Romagna – Il concerto” in programma alla Rcf Arena Campovolo di Reggio Emilia sabato 24 giugno 2023, sono previste alcune modifiche alla viabilità cittadina, limitate tuttavia alla zona del Campovolo. Le modifiche riguardano prevalentemente divieti di circolazione stradale e sosta e sono finalizzate a prevenire congestionamenti del traffico e a tutelare i numerosi pedoni che si muoveranno verso l’Arena. Apposite segnaletiche sul posto indicheranno i divieti, le deviazioni e i percorsi alternativi. Per coloro che hanno la possibilità di raggiungere l’Arena Campovolo a piedi o in bicicletta è consigliabile utilizzare mezzi di trasporto alternativi all’auto privata.

Per agevolare il corretto svolgimento delle manifestazioni, saranno emessi inoltre alcuni provvedimenti per limitare il consumo di alcol e di bevande in contenitori di vetro e in lattine nelle aree circostanti a quella del concerto, nonché per vietare la presenza di operatori del commercio non autorizzati nell’area d’ambito della manifestazione.

Per avere ulteriori indicazioni è possibile contattare l’Urp del Comune al numero 0522 456660. Tutte le informazioni sugli eventi sono a pubblicate dagli organizzatori sui sito www.rcfarena.com oppure www.comune.re.it/arenacampovolo

STRADE CHIUSE – Dalle ore 7 di sabato 24 giugno fino al ripristino delle normali condizioni di circolazione verranno istituite due zone dove la viabilità subirà alcune modifiche.

Zona Rossa – via Aeronautica da via Agosti a via Caduti delle Reggiane chiusa al traffico per tutti i veicoli, bici comprese. Via Caduti delle Reggiane rimarrà raggiungibile da residenti e diretti alle attività.

Zona Arancione – in tale zona potranno transitare solo i residenti e i diretti alle attività seguendo i percorsi prestabiliti. In particolare saranno chiuse via Mozart, dall’ingresso del parcheggio a via del Chionso; via del Chionso da via Jacopo da Mandra all’ingresso della Rcf Arena; via Agosti; via Adua, da via Bligny a via dell’Aeronautica; e via Montagnani Marelli (eccetto mezzi di soccorso, residenti e diretti ai parcheggi Gold, Vip e disabili titolari del biglietto “ticket evento disabili”). Via dell’Aeronautica resterà percorribile solo per i diretti al parcheggio “Aeroporto” muniti di regolare prenotazione.

Il traffico non residenziale che attraverserà il quartiere Santa Croce in direzione Scandiano, verrà deviato sul percorso via Bligny, viale Ramazzini, via Officine meccaniche Reggiane. Per ragioni di sicurezza e tutela della pubblica incolumità potranno essere adottati ulteriori provvedimenti di limitazione della circolazione che saranno segnalati sul posto dalle forze di polizia presenti in loco.

DIVIETI DI SOSTA – Dalle ore 6 di venerdì 23 giugno fino a fine manifestazione sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione in via dell’Aeronautica e via Caduti delle Reggiane. Dall’una di sabato 24 giugno fino al ripristino della normale viabilità sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione in piazzale Europa (lato Est riservato ai pullman degli utenti diretti al concerto) e via Saragat (per consentire lo stazionamento di moto, motorini e bici degli utenti diretti al concerto).

PERCORSI CONSIGLIATI PER RAGGIUNGERE I PARCHEGGI – Tutte le informazioni sulla prenotazione e gestione dei parcheggi sono disponibili sul sito Parkforfun che ha attivato tre parcheggi a pagamento: Aeroporto, via del Chionso e in via Mozart.

Parcheggio Aeroporto – raggiungibile solo attraverso la tangenziale Sud: via Martiri di Cervarolo, via del Partigiano, via dell’Aeronautica; da Modena: via Bacone (Ss9 via Emilia), Tangenziale Sud, via Martiri di Cervarolo, via del Partigiano, via Aeronautica; da Parma e Val d’Enza: via Chopin, via Inghilterra, Tangenziale Sud, via Martiri di Cervarolo, via del Partigiano, via dell’Aeronautica.

Parcheggio via del Chionso – l’accesso al parcheggio di via del Chionso sarà possibile direttamente dalla tangenziale Nord in direzione Modena grazie ad una uscita straordinaria aperta solo in occasione del concerto presso il distributore Agip tra le uscite 3 e 4.

Parcheggio via Mozart – raggiungibile esclusivamente da Nord, il percorso consigliato è Tangenziale Nord uscita 2, asse attrezzato per Correggio, via Lenin, via Beethoven, via Mozart.

MUOVERSI SU DUE RUOTE – I parcheggi dedicati a bici, moto e motorini sono collocati su via Saragat, davanti all’Istituto vendite giudiziarie e son raggiungibili da via Adua. Il parcheggio moto è a pagamento mentre quello riservato alle biciclette è ad accesso libero senza prenotazione.

INFORMAZIONI SULLA VIABILITÀ – Per informazioni sulla viabilità è possibile contattare l’Ufficio relazioni con il pubblico del Comune al numero 0522.456660, attivo lunedì dalle 10 alle 13, martedì dalle 8.30 alle 13 e dalle 15 alle 17 e da mercoledì a venerdì dalle 8.30 alle 13.

MODIFICHE AL TRASPORTO LOCALE – In occasione dei concerti le linee del trasporto pubblico locale subiranno alcune modifiche. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito https://www.seta.it/re/

LIMITAZIONI AL CONSUMO DI ALCOL E BEVANDE IN VETRO E LATTINA NELLE AREE LIMITROFE

Nella giornata di sabato 24 giugno 2023 presso l’Arena Campovolo, in particolare nel perimetro cittadino ricompreso fra via del Chionso, via Vertoiba, via Montagnani Marelli, l’asse ferroviario e il quartiere Santa Croce, sarà in vigore un’ordinanza sindacale che prevede restrizioni sulla vendita e consumo di alimenti e bevande. Il provvedimento, che avrà validità anche all’interno dell’area della Rcf Arena Campovolo e sue pertinenze prevede:

Dalle ore 22 di venerdì 23 giugno alle ore 8 di domenica 25 giugno, divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche con gradazione maggiore del 5% vol per tutti i locali di somministrazione di alimenti e bevande (bar, pub, birrerie, ristoranti), per gli esercizi commerciali su aree private (di vicinato, medie e grandi strutture di vendita), per i circoli, per i chioschi e i punti di somministrazione di operatori commerciali su aree pubbliche o predisposti dagli organizzatori degli eventi.

Dalle ore 22 di venerdì 23 giugno alle ore 8 di domenica 25 giugno, divieto di consumo, detenzione, vendita e somministrazione di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e lattine per tutti i locali di somministrazione di alimenti e bevande (circoli, bar, pub, birrerie, ristoranti), per gli esercizi commerciali su aree private (di vicinato, medie e grandi strutture di vendita).

Dalle ore 14 di venerdì 23 giugno alle ore 8 di domenica 25 giugno, divieto di collocare automarket, bancarelle e punti di somministrazione di alimenti e bevande, ad eccezione di quelli autorizzati nell’ambito della manifestazione.