Architetti in Festival…

La ricerca progettuale è in un permanente stato di equilibrio tra innovazione e tradizione.

E’ proprio questo il tema centrale del convegno VITRUVIO E L’ABITARE CONTEMPORANEO che si terrà mercoledì 7 ottobre online.

Saranno presenti ad una tavola rotonda virtuale architetti e professori, che hanno accolto il dialogo sui dieci libri, pubblicati nel volume “Via Vitruvio Sguardi all’orizzonte”, che nell’occasione sarà presentato al pubblico.

Per partecipare al convegno in streaming, che rilascia CFP, è necessaria la registrazione: https://register.gotowebinar.com/register/1921716935984108301

Evento organizzato in collaborazione con Methis.

Progetto vincitore del bando ‘Festival dell’Architettura’ promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del MIBACT.

Nell’ambito del Festival dell’architettura invece nasce anche il Premio Rigenera. Il Premio ha l’obiettivo di individuare i Luoghi Suburbani di Qualità, cioè quei luoghi di periferie, suburbani o periurbani come spazi di uso pubblico di valore, dove le relazioni tra le persone sono facilitate.

Il 13 ottobre si terrà la proclamazione dei vincitori in live streaming, come manifesto e catalogo di esempi da seguire.

Per partecipare è richiesta l’iscrizione: https://attendee.gotowebinar.com/register/6001679131219075341

