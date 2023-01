Apperò: Pinguini all’Arena

Una nuova, ultima data si aggiunge al lungo tour negli stadi: sabato 9 settembre 2023, i Pinguini Tattici Nucleari si esibiranno alla RCF Arena di Reggio Emilia (ex Campovolo). Undici le date complessive, da Nord a Sud fino alle isole, per incontrare fan di ogni età in un abbraccio largo centinaia di migliaia di persone.

Cinque le date già sold out, due nuovi singoli, Giovani Wannabe, brano italiano più ascoltato in radio nel 2022 secondo Earone Airplay Report, 4 volte Platino, e Ricordi, Doppio Platino – che sono già degli istant classic, a lungo ai vertici di tutte le classifiche e un nuovo attesissimo album, Fake News, certificato Platino in sole quattro settimane.

Questa è solo una piccola parentesi dell’incredibile stagione di successi per i Pinguini Tattici Nucleari, che annunciano una nuova importantissima tappa alla RCF Arena di Reggio Emilia.