Anonimi ma col cuore Pd

Si avvicina la Festa provinciale del PD, che dal 24 agosto al 4 settembre animerà l’Iren Green Park, gli spazi lungo il boulevard dell’Arena Eventi Reggio Emilia. Una kermesse che per 12 giorni metterà in evidenza la versatilità della struttura realizzata da C.Volo, società formata da una cordata di 7 imprese che, grazie alle singole competenze, garantiscono una gestione completa a livello strategico e operativo.

La Festa rappresenta un evento molto eterogeneo, in cui troveranno spazio aree ristorazione, food truck, musica dal vivo, dibattiti, stand promozionali, una balera, un’area sportiva e giochi per i bambini.

Una tale varietà di proposte è possibile grazie alla flessibilità dei servizi presenti nell’Iren Green Park, con l’Arena Eventi che fin dalla fase progettuale è stata pensata per poter ospitare attività anche molto diverse tra loro. Una struttura che offre servizi importanti, quali la connettività 5G di tutta l’area, l’impiantistica elettrica che permette di alimentare ciascuna attività in modo semplice e agevole, i servizi igienici che contano più di 400 toilette fisse di cui 6 dedicate a persone con disabilità, una rete di parcheggi che anche in occasione di questa Festa consentirà un accesso e un deflusso molto agevoli dall’Iren Green Park. Per i promotori di eventi, queste caratteristiche dell’Arena consentono di allestire senza difficoltà ogni iniziativa, rendere concreta ogni idea e proposta, trovando le condizioni ideali.