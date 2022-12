Anche Graziano Delrio (dopo Castagnetti) annuncia l’addio al Pd in caso di vittoria della Schlein

Il parlamentare reggiano Graziano Delrio sceglie la parte di Stefano Bonaccini quale candidato alla leadership del Partito democratico. Il deputato dem lo ha detto l’altro giorno in una intervista a La Stampa, nella quale ha parlato di vari temi, ma sul governatore ha ribadito: “Al Pd serve un segretario come Stefano Bonaccini per fronteggiare la destra che sta producendo questi danni enormi. E per tenere il partito unito, al riparo da scissioni e spaccature”.

Così il parlamentare che ha poi aggiunto: “Bonaccini condivide le intuizioni originali del Pd, luogo dove si mescolano la cultura politica cattolica, quella socialdemocratica e laica”. Ma “se qualcuno pensa di trascinare il Pd in una riedizione del passato, il rischio implosione esiste”.