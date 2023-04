Una cena sotto le stelle…Michelin

Lunedì 3 luglio alle 20 torna la Grande Cena di Boorea. Sarà di nuovo una “grandissima cena”. Dopo l’emergenza Covid, che aveva trasformata la Grande Cena in un evento diffuso e itinerante di numerose “piccole” cene sparse in vari comuni e territori dell’Emilia, la Grande Cena riunirà di nuovo centinaia di persone per una serata all’insegna della solidarietà e della buona cucina.

La location scelta è speciale: la Grande Cena 2023 si terrà in una delle piazze più evocative del centro storico, Piazza Prampolini.

L’evento, a cui collabora il Comune di Reggio Emilia, vive e si realizza grazie alla mobilitazione del volontariato reggiano, e in particolare ad AUSER e ARCI, che lo copromuovono insieme a Boorea, e alla partecipazione di Ancescao.

I fondi raccolti dalla Grande Cena saranno destinati a progetti di solidarietà della ong WeWorld in Ucraina a Kharkiv e Lviv; in Siria, devastata dalla guerra civile e da un terribile terremoto, per le scuole di Aleppo; in Madagascar all’Ospedale di Ampasimanjeva del Centro Missionario Diocesano e alle attività sportive e ricreative a favore di giovani svantaggiati della onlus GAST.

Quest’anno la Grande Cena di Boorea toccherà anche le provincie di Parma e Piacenza: giovedì 8 giugno appuntamento a Piacenza, alla storica Cooperativa Borgotrebbia, e venerdì 16 giugno a Parma, nella splendida cornice del Parco della Cittadella.

La 23esima edizione della Grande Cena, che si tiene ininterrottamente dal dicembre 2000 e che nelle precedenti edizioni ha raccolto oltre 500mila euro destinati a progetti di solidarietà, sarà anche l’occasione per festeggiare i 50 anni di Telereggio, la storica emittente televisiva reggiana, che durante la serata proietterà su uno schermo in piazza Prampolini alcune tra le immagini di archivio più significative degli ultimi 50 anni di storia di Reggio Emilia e provincia.

Per la prima volta l’evento benefico vedrà lavorare insieme i tre chef stellati Michelin della provincia di Reggio Emilia: Roberto Bottero (Clinica Gastronomica di Arnaldo di Rubiera), Jacopo Malpeli (Osteria del Viandante di Rubiera) e Andrea Incerti Vezzani (Cà Matilde di Rubbianino di Quattro Castella).

Insieme a loro, come sempre anche loro a titolo gratuito, ci saranno amici vecchi e nuovi della Grande Cena, come Giovanni Mandara (Piccola Piedigrotta di Reggio Emilia), Fabrizio Albini (Ristorante Veleno di Brescia), Dario Nizzoli (Ristorante Nizzoli di Villastrada MN), Leonardo Giribaldi (Osteria del Viandante di Rubiera) e Gianni Brancatelli (Ristorante Burro&Salvia di Reggio Emilia). Non mancherà il prezioso contributo delle “rezdore e dei rezdori” di Correggio.

Per l’occasione gli chef della Grande Cena avranno a disposizione la cucina della Mensa del Vescovo della Diocesi di Reggio Emilia e Guastalla.

“La Grande Cena di Boorea torna ad essere, dopo gli anni del Covid, un appuntamento condiviso e su larga scala, nel luogo più bello della città: piazza Prampolini – afferma il sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi – Voglio ringraziare gli organizzatori, i volontari, tutti coloro i quali si adoperano dal 2000 per un’iniziativa di solidarietà che ha portato nel tempo sollievo e aiuti a popolazioni colpite dalla guerra, da carestie e da problemi gravissimi, nel mondo. Quest’anno parte dei fondi andranno, fra le altre destinazioni, in Ucraina, destinataria di tanti aiuti già partiti dal Comune di Reggio Emilia e sempre nei nostri pensieri, da quando è iniziato il conflitto. L’occasione sarà anche un modo per festeggiare i 50 anni di Telereggio, un traguardo importante di un’emittente che svolge un ruolo di informazione fondamentale per il nostro territorio”.

La realizzazione della Grande Cena è possibile grazie al lavoro gratuito dei volontari e alle generose donazioni delle aziende cooperative e non che la sostengono, come Coop Alleanza 3.0 e Cantine Riunite & Civ, storiche partner della Grande Cena fin dalla prima edizione, OPAS – Eat Pink, Coopservice, Consorzio del Parmigiano-Reggiano, Confraternita dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia, IREN, Coopselios, Emc2, Progeo, Proges, Transcoop, Assicoop Emilia Nord, Legacoop Emilia Ovest, Accento, Ccfs, Ais Reggio Emilia, Arbizzi, Binario 49, Mister Watson e molte altre.

Per partecipare: i biglietti per partecipare alla Grande Cena saranno disponibili a partire da mercoledì 26 aprile a Boorea in via Kennedy 15-1; ad Auser Via Kennedy 15; ad Arci in viale Ramazzini 72; a Telereggio in via Buozzi 2 a Corte Tegge, e inoltre alla Libreria del Teatro di Reggio Emilia in via Crispi, e alla librerie.coop all’Arco in via Emilia Santo Stefano 3/D.

Per le prenotazioni tel. 0522-367685 (Boorea), 0522-300132 (Auser), 0522-392137 (Arci) e 0522-304450 (Telereggio).

Si può partecipare con un’offerta minima di 40 euro a persona. Per i volontari e le volontarie delle associazioni beneficiarie l’offerta minima è di 35 euro.

In caso di maltempo la Grande Cena si terrà lunedì 10 luglio, sempre in piazza Prampolini alle ore 20.