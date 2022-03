Alice in Wonderland Vs Putin in Warland: tutti a teatro!

La Fondazione I Teatri ha deciso di aderire a una rete di solidarietà di alcuni teatri italiani, grazie alla quale la compagnia Circus-Theatre Elysium di Kiev prolungherà la tournée dello spettacolo Alice in Wonderland, iniziata in Europa quando le prime bombe già cadevano su Kiev. Agli spettacoli già previsti si stanno velocemente aggiungendo altre date, fra cui, quella del Teatro Municipale Valli di Reggio Emilia mercoledì 30 marzo, ore 19.00 e Teatro Dante Alighieri di Ravenna sabato 2 aprile.

“In queste ore abbiamo partecipato e sostenuto importanti azioni simboliche contro la guerra, ribadendo che il mondo del teatro italiano non è indifferente alla tragedia che si sta consumando – commentano Luca Vecchi, Sindaco e Presidente della Fondazione I Teatri e Paolo Cantù, direttore – ma abbiamo voluto anche pensare ad azioni concrete. In particolare nei confronti di artisti che si trovano in un momento difficilissimo, sorpresi dalla guerra mentre erano in tournée in Europa, con un futuro professionale incerto e con i propri cari ancora sotto le bombe. Il nostro è quindi un piccolo gesto di solidarietà grazie alla rete che sta unendo tutti i teatri a livello nazionale. Accogliendo nel nostro Teatro Municipale Valli uno spettacolo di una giovane compagnia ucraina, prolungheremo la loro permanenza in Italia, al sicuro e in attesa di sviluppi, che tutti speriamo positivi. Perché teatro, arte e cultura continuino ad essere ponti di pace e strumenti di dialogo e unione tra popoli”.

Alice in Wonderland è uno spettacolo per un pubblico di tutte le età, capace di raccontare l’onirico intrecciando molte discipline: teatro acrobatico, recitazione, danza. Alice, il Cappellaio Matto, il Coniglio, il Gatto del Cheshire e la Regina Nera, appariranno davanti al pubblico nella loro interpretazione circense, sullo sfondo di impressionanti scene 3D. La storia di Alice si arricchisce nella linea dell’amore – la ragazza si innamora del Principe Azzurro ed entrambi gli eroi devono superare ostacoli inimmaginabili.

La Fondazione I Teatri si sta attivando in queste ore con il Comune di Reggio Emilia e il mondo delle associazioni perché una parte del ricavato dalla vendita dei biglietti dello spettacolo del Municipale Valli sia devoluto in azioni di solidarietà nei confronti dei profughi.

I biglietti saranno in vendita da venerdì 11 marzo alla biglietteria dei Teatri e online su www.iteatri.re.it.