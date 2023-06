Ai lettori di Thedotcultura (e 7per24 e Stamp Toscana): contenuti originali, non generati dall’IA

Un impegno etico in primis, ma anche una forte assunzione di responsabilità. Da Armando Sternieri, editore di TheDotCompany che pubblica online il magazine TheDotCultura.it, presente in Toscana con Stamp Toscana, ed il presente sito 7per24, giunge una promessa ai nostri lettori. Parole rese necessarie dalle nuove tecnologie legate allo sviluppo dell’AI e di strumenti come ChaptGPT, ovvero, come spiega l’editore, “nuovi sistemi di avanzamento delle tecnologie in grado di generare contenuti che hanno senza dubbio un forte impatto sui nostri sistemi di comunicazione e informativi. Così, dal momento che questi strumenti rendono possibile la pubblicazione di ogni tipo di contenuti (testi, immagini…) a prescindere dalla partecipazione umana, l’impegno che dobbiamo e vogliamo prenderci in questo momento, è garantire l’originalità degli stessi”.

“Da ciò ne segue che noi garantiamo ai nostri lettori che, nonostante le tecnologie lo consentano, i nostri contenuti saranno totalmente generati da persone e non da strumenti informatici. Ciò significa che metteremo di certo a disposizione dei nostri collaboratori gli strumenti in questione per statistiche, produzioni, analisi dei dati, informazioni; ma garantiamo a tutti che l’uso che faremo di questa tecnologia non sarà un uso che comprende la creazione di contenuti. Questo perché siamo convinti che ciò che deve fare una testata giornalistica e di comunicazione, in questo momento storico, è garantire la qualità, l’originalità e l’autenticità dei testi, che non devono essere generati da una macchina. Non consentiremo mai la pubblicazione di contenuti che non abbiano questa genesi umana, per la correttezza che vogliamo mantenere nei confronti dei nostri lettori. E del mondo dell’informazione”.