Col numero odierno 7per24 cambia veste ed entra in un più vasto progetto editoriale il nome del cui dominio è thedotcultura.it. Di cui resterà come finestra attiva e sentinella viva. Nei 12 anni e mezzo trascorsi assieme, alcuni degli obiettivi che ci eravamo prefissi sono stati realizzati. Altri decisamente no, non solo per limiti del sottoscritto. Ringrazio in primis l’editore che mi ha comunque concesso una merce rarissima, ovvero ampio margine di manovra. Vorrei poi ringraziare i pochissimi, sottolineo pochissimi ma loro sanno chi, i quali, esternamente al sito, mi hanno fatto sentire meno solo nelle imprescindibili battaglie di logica, espressione e libertà portate avanti. Un grazie infine ai nostri lettori, sostanziali o saltuari che siano.

Il tempo, credo fermamente, ci darà ragione nell’aver voluto distinguerci dalla sopravanzante canea di replicanti wikipedia, complottisti web, cicisbei nichilisti il cui combinato, nel sempre più vasto mare di agnotologia e parificazione (verso il basso) dei pareri e dei saperi, metterà a dura prova la tenuta dei nostri sistemi democratici.

Come si dice in questi casi ad maiora, nel caso specifico meglio invece ad Majorana!

Nella foto in copertina, la carta di identità del grande scienziato catanese Ettore Majorana, idolo di 7per24 (ognuno ha gli idoli che si merita), scomparso misteriosamente all’età di 31 anni durante un viaggio in traghetto nel Tirreno nel 1938.