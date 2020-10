Accordo sulla vendita della Gazzetta di Reggio e le altre testate Gedi: arriva Alberto Leonardis

Gedi ha comunicato oggi che è stato raggiunto un accordo per la cessione del ramo d’azienda delle testate “Il Tirreno”, “La Gazzetta di Modena”, “La Gazzetta di Reggio” e “La Nuova Ferrara” alla società Sae srl rappresentata da Alberto Leonardis.

Scrive l’azienda: “Gedi ha individuato in Sae la società che per affidabilità, progetti e intenzioni, potrà offrire la miglior garanzia di continuità, rafforzamento e prestigio a testate che, per storia e tradizione, rappresentano una parte importante dell’editoria quotidiana, grazie al contributo di valore assicurato negli anni dai colleghi giornalisti e poligrafici”.

Leonardis, 53 anni, ha operato fra Roma e Pescara ed è membro del Comitato territoriale Centro-Sud di Banco Bpm, da due anni ha concentrato la sua attività imprenditoriale su Almi srl, una società specializzata nella ricerca di opportunità per fondi di private equity e fondi immobiliari.