Terzo settore, torna l’Academy Quarantacinque (da oggi ai Chiostri)

Academy Quarantacinque, al via oggi la seconda edizione ai Chiostri di San Pietro. Per Terzo Settore, cooperatori sociali, studenti e privati cittadini, al fine di migliorare competenze digitali e comunicazione ad impatto sociale

Al via la seconda edizione di Academy Quarantacinque, “Formarsi per trasformarsi”, il progetto del Consorzio Quarantacinque realizzato in collaborazione con il Laboratorio Aperto e Studio Romboli, coordinatore scientifico e responsabile della didattica.

Il ciclo di sei incontri formativi, della durata di due ore ciascuno (ore 16-18), è dedicato a lavoratori di cooperative sociali e organizzazioni del Terzo Settore del territorio, studenti e privati cittadini e si svolgerà in presenza, tra il 7 ottobre e il 15 novembre, presso gli spazi del Laboratorio Aperto dei Chiostri di San Pietro (via Emilia San Pietro 44/c) a Reggio Emilia.

Dedicati all’approfondimento dei principali temi di sviluppo delle imprese e delle organizzazioni a impatto sociale, gli incontri hanno l’obiettivo di accrescere e perfezionare competenze specifiche di fundraising, digital marketing, comunicazione e rendicontazione sociale. Un percorso formativo orientato ai temi sociali e della sostenibilità, attraverso il quale apprendere e migliorare strumenti e strategie per affrontare nuovi mercati sempre più competitivi.

Il ciclo di incontri si aprirà oggi, venerdì 7 ottobre (ore 16-18) con Andrea Romboli, coordinatore scientifico e responsabile della didattica dell’intero corso che, grazie alla vasta esperienza nell’organizzazione di campagne di fundraising per enti del Terzo Settore e imprese sociali spiegherà “I passi per costruire una campagna di fundraising”.

Martedì 11 ottobre Serena Fabrizio, direttore creativo di Studio Romboli, insegnerà a “Comunicare in modo efficace: errori da evitare e consigli da seguire”.

Mercoledì 19 ottobre Alessandra Di Salvo, esperta di comunicazione digitale dello Studio Romboli, approfondirà il tema del “Digital fundraising: strumenti e strategie”.

Giovedì 27 ottobre Mauro Pontara, co-fondatore di B4digital una startup innovativa di soluzioni digitali, terrà una lezione relativa ai “Sistemi di automazione dei contatti per un marketing strategico efficace”.

Martedì 8 novembre Sara Rago, consulente strategico di Studio Romboli ed esperta in rendicontazione sociale e valutazione dell’impatto sociale, spiegherà come “Pianificare, coinvolgere e comunicare attraverso il proprio bilancio sociale”.

Il ciclo di lezioni si concluderà martedì 15 novembre con Federica Maranta, consulente strategico junior di Studio Romboli ed esperta di pianificazione strategica, sostenibilità e rendicontazione sociale, che illustrerà “Le potenzialità di LinkedIn per la visibilità dell’organizzazione e il networking”.

“Il riscontro positivo, in termini di affluenza e qualità dei contenuti, ottenuto dalla prima edizione “Formarsi per trasformarsi” ci ha spinti a proseguire il percorso avviato con successo lo scorso anno – spiega Antonietta Serri, presidente di Consorzio Quarantacinque – la Academy del Consorzio Quarantacinque si conferma un luogo di crescita e di confronto orientato all’innovazione, dove gli operatori del sociale e tutti i cittadini possono formarsi e trasformarsi per aiutare le aziende, gli enti e le cooperative sociali del territorio”.

Ad ogni corso sono ammesse 25 persone. È possibile partecipare anche ai singoli incontri iscrivendosi entro le 24h precedenti la data del modulo di interesse. Per iscriversi è necessario compilare un form (https://www.chiostrisanpietro.it/academy-quarantacinque-2-edizione/), ricevere conferma dalla Segreteria organizzativa e provvedere al saldo della quota di iscrizione.

Quota di iscrizione: 260 euro (45 euro/singolo modulo).

Quota per studenti e giovani under 35: 195 euro (34 euro/ singolo modulo).

Per info: lab@chiostrisanpietro.it