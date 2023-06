AAA “censori” cercansi: dal 2 ottobre prossimo via al nuovo censimento della popolazione reggiana

Nell’autunno 2023 si svolgerà il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, uno strumento che permette di ottenere informazioni continue e tempestive sulle principali caratteristiche socio-economiche della popolazione abitualmente residente in Italia.

Per effettuare l’indagine, che avverrà tra il 2 ottobre e il 22 dicembre 2023, il Comune di Reggio cerca rilevatori per la raccolta dei dati sul campo e la somministrazione di interviste con l’ausilio di questionari predisposti in versione informatizzata mediante l’utilizzo di un dispositivo mobile (tablet).

Chi è interessato a partecipare in qualità di rilevatore può fare domanda entro e non oltre le ore 13 di venerdì 30 giugno tramite procedura online accedendo con Spid o carta d’identità elettronica all’indirizzo:

https://comune-re.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=STAT_007

Questi i requisiti minimi richiesti: avere età non inferiore a 18 anni; essere in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di studio equipollente; saper usare i più diffusi strumenti informatici (pc, tablet) e possedere adeguate conoscenze informatiche (internet, posta elettronica); possedere esperienza in materia di rilevazioni statistiche e in particolare di effettuazione di interviste; avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana; godere dei diritti politici e non avere subito condanne penali; avere cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea o un regolare permesso di soggiorno.