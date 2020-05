A volte ritornano

Lunedì 25 maggio 2020 il Consiglio comunale di Reggio Emilia tornerà a svolgersi in presenza in Sala del Tricolore.

Al fine di garantire la tutela della salute di tutte le persone presenti in sala, è stato redatto un protocollo relativo al comportamento da osservare in occasione delle sedute.

Per la stampa restano riservate, adeguatamente separate, le sedute posizionate nello spazio stampa abitualmente riservato nel Primo ordine. Si richiede di indossare mascherine e guanti monouso.

Nel caso di riprese televisive o di immagine fotografiche, al fine di consentire una corretta gestione degli spazi e delle presenze, si chiede cortesemente di avvisare tramite email a ufficio.stampa@comune.re.it.

Accesso alla Sala del Tricolore

L’accesso individuale alla Sala del Tricolore si deve svolgere in modo da evitare ogni assembramento sia nell’edificio sia nei luoghi annessi, come per esempio il porticato verso piazza Prampolini e lo scalone di ingresso.

La capacità massima della Sala del Tricolore è stata individuata in 128 persone complessive, 38 al livello della Sala, 30 persone nella Prima balconata, 30 persone nella Seconda balconata e, infine, 30 in Terza balconata. La distanza minima di sicurezza tra persone è di almeno un metro laterale e frontale tra le sedie fisse. Ai consiglieri viene riservata completamente anche la prima balconata, in caso lo spazio in platea non fosse sufficiente. La posizione delle sedute, così come impostata, non può essere modificata: le sedie non possono essere spostate rispetto alla posizione nelle quali verranno trovate all’inizio di ogni seduta.

L’accesso alla Sala del Tricolore, in questa fase di transizione, resta contingentato e regolato dal Personale di accoglienza, indossando adeguati dispositivi di protezione individuale – mascherina, guanti monouso e divisa istituzionale – che favorirà l’accesso e l’uscita e vigilerà sul numero massimo di presenze consentite.

Tutti, all’interno della Sala del Tricolore, sono tenuti a indossare mascherine. Non è consentito accedere alla Sala in caso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° o se si è stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti. Le persone con disabilità troveranno sul sito istituzionale del Comune di Reggio Emilia tutte le informazioni relative alla procedura di accesso alla Sala del Tricolore.

Agli ingressi ed in altri punti della Sala del Tricolore sono disponibili liquidi igienizzanti ed è disponibile, nei pressi dell’ingresso alla Sala stessa, un gruppo di servizi igienici.

Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti

La Sala del Tricolore verrà igienizzata regolarmente al termine di ogni seduta di Consiglio comunale, mediante pulizia e disinfezione delle superfici con idonei prodotti. Dal momento dell’apertura della Sala tutte le finestre verranno aperte in modo da favorire il ricambio dell’aria. Gli impianti ad aria con ricircolo sono stati fermati. Nei servizi igienici ed in altri locali dotati di impianti di estrazione è stato modificato il sistema temporizzato di funzionamento programmandolo per il funzionamento in continuo per l’intera giornata o per l’intera durata della seduta.

Al termine di ogni giornata verranno puliti e disinfettati tutti i servizi igienici e comunque l’intera Sala.