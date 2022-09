Ciak, ci girano. Ariecco quelli del filmone americano su Enzo Ferrari e la via Emilia torna loro appannaggio. Gruppi di cittadini ne hanno le tasche piene e protestano

Per consentire il proseguimento delle riprese cinematografiche del film dedicato a Enzo Ferrari, fino a fine mese verranno istituite in città alcune limitazioni al traffico e alla sosta. Nello specifico:

– fino al 25 settembre, in via San Girolamo nel tratto compreso tra via Emilia San Pietro e via San Martino, interruzione della circolazione veicolare per montaggio e smontaggio luci;

– fino al 25 settembre, in via Emilia San Pietro nel tratto compreso tra via Fontanelli e vie San Girolamo, restringimento di carreggiata con istituzione di senso unico alternato o temporanea interruzione della circolazione a seconda della necessità;

– fino al 26 settembre, in via Emilia San Pietro nel tratto compreso tra via Roggi e via dell’Abbadessa, divieto di sosta;

– fino al 26 settembre, divieto di sosta permanente (eccetto i mezzi della produzione) in via della Racchetta dal civico 9 al controviale di viale Timavo, e nel controviale di viale Timavo dal civico 20 al civico 18;

– fino al 30 settembre, divieto di sosta permanente (eccetto i mezzi della produzione) in largo Kobe Bryant;

– fino al 30 settembre, divieto di sosta permanente (eccetto i mezzi della produzione) in parte dell’area di sosta dell’ex-Foro Boario.