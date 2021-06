A tutta cultura

Dopo il risveglio della stagione espositiva reggiana con l’apertura delle oltre venti mostre del festival Fotografia Europea, tornano, ad animare la città anche i tre giorni di eventi dedicati all’arte fotografica con un programma pensato per alimentare un confronto culturale trasversale a partire dalla fotografia. Il weekend del 18,19 e 20 giugno vedrà aggirarsi in città artisti, curatori, fotografi ed esperti del settore in talk, convegni, conferenze, workshop, visite guidate, book fair e presentazioni di libri.

Tre conferenze nel chiostro grande di San Pietro con Joan Fontcuberta, Alex Majoli e la mostra dedicata a Luigi Ghirri a Palazzo dei Musei; i talk con gli artisti – Antoine D’Agata, Sophie Whettnall, Vittorio Mortarotti e Anush Hanzehiam, David Jimenez e molti altri – che presenteranno il proprio progetto in mostra al festival; il convegno Rigenerazione urbana / rigenerazione umana al Teatro Cavallerizza, in cui urbanisti e architetti di fama internazionale come Mario Cucinella e Maurizio Carta si confroteranno con la visione artistica di fotografi come Vincenzo Castella e Michele Borzoni; gli eventi dedicati al progetto Giovane Fotografia Italiana ai Chiostri di San Domenico e i set fotografici a Palazzo dei Musei; le letture portfolio, le visite guidate e il mercato dedicato all’editoria indipendente.

Una proposta ricca e articolata per scoprire e approfondire i vari aspetti della fotografia e degli artisti che quest’anno hanno realizzato il sogno di esserci.