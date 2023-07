A S.Ilario almeno non si vergognano del simbolo

A Sant’Ilario è di nuovo Festa Dem! Riparte al Parco San Rocco fino a domenica 23 luglio la Festa del Partito Democratico con il suo ricchissimo programma: spettacoli, intrattenimento, momenti culturali, dibattiti, ristoranti, bar, musica dal vivo e stand commerciali. Una festa con momenti dedicati a tutte le fasce d’età, dai ragazzi agli anziani, dalle coppie alle famiglie con bambini piccoli. E aperta ai giovani, dal momento che la manifestazione è anche la Festa Provinciale dei Giovani Democratici, organizzazione giovanile del Partito, che gestiranno in prima persona l’Arena spettacoli.

Pronti a partire anche i ristoranti (di pesce, tradizionale, la pizzeria, lo spazio dedicato al gnocco fritto), la gelateria, i bar e lo spazio cocktail gestito dai giovani democratici presso l’Arena.

Una macchina organizzativa per gestire quasi 700 coperti che vede la presenza di una media di quasi 300 volontari ogni sera.

Per quanto riguarda gli spettacoli ed i momenti culturali, molto ricco il programma sin dalla giornata di apertura, venerdì 14 luglio.

In arena, a partire dalle 20 si terrà la presentazione del libro “I miei sette padri” di Adelmo Cervi. L’autore racconterà il contenuto di questo lavoro che va in profondità in uno degli eventi più drammatici e importanti della Resistenza reggiana. Preceduto da saluti di Cecilia Bosio, Segretaria PD Circolo di Sant’llario d’Enza, l’evento sarà coordinato da Francesco Monica, Sindaco di Castelnuovo Sotto.

A seguire, sempre in Arena, intorno alle 22, Histerika, ovvero lo Drag show più famoso e coinvolgente degli ultimi anni. Entrambi gli appuntamenti sono a ingresso libero.

Per chi preferisce la balera, invece, dalle 21 c’è lo spettacolo di Francesca Mazzuccato (ingresso 5€).

Alle 21.30 in gelateria il live di Johnny, Adelmo e Daniele, tre chitarre in viaggio.

Alla Libreria, alla Galleria d’arte sotto le stelle, sarà visitabile la Mostra dei Pionieri di Sant’Ilario dal titolo Un centurione a Sant’Ilario a cura del Gruppo Archeologico.

Per i più piccoli, la fantasia di giochi al Villaggio dei ragazzi, mentre al salone della festa c’è la mostra fotografica La ricetta dell’integrazione a cura del Circolo Fotografico Tannetum.

Tutti gli spettacoli (tranne dove diversamente indicato) sono ad ingresso libero. Per avere il dettaglio del programma basta mettere mi piace alla pagina Facebook ufficiale della festa, all’indirizzo www.facebook.com/festa.santilariodenza