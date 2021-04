A quando il Liga?

Il rocker Luciano Ligabue (non) può attendere: «a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria e alla luce delle vigenti disposizioni ministeriali – si legge in una nota – il tour “Europe” di Luciano Ligabue viene rinviato al 2022».

Per quanto riguarda poi l’evento “Trent’anni in un (nuovo) giorno”, già programmato per lo scorso anno e attualmente previsto per il 19 giugno 2021 alla Rcf Arena di Reggio Emilia (Campovolo), «verranno fornite tutte le informazioni entro il 15 aprile». Questo ad oggi l’annuncio che mette in stand by “il giorno dei giorni”.