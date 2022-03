A proposito di Cancel culture e boicottaggio di un governo con intenti criminali: perché vengono confusi nel verminaio social

Due parole in croce due sulla demenziale confusione che alligna specie sui social a proposito di sacrosanto boicottaggio di iniziative contemporanee del governo russo e la Cancel culture (di cui questo sito, unico nel panorama locale, ciancia in modo continuativo da alcuni anni a queste parte e continuerà a farlo anche passata l’eccitazione del momento).

Dicasi Cancel culture la sempre più diffusa propensione ad applicare sensibilità etiche moderne più o meno diffuse a periodi storici di secoli quando non di millenni fa e trarne le inevitabili conseguenze di dare un colpo di spugna a periodi e personaggi che, calati nel corretto contesto, possono anche aver contribuito a far progredire la storia dell’umanità. Chi vi scrive ravvisa da anni in un micidiale contesto contingente, fatto di vuoto di letture e pensiero, applicazione selvaggia del politicamente corretto con conseguente perdita di intere voci del vocabolario italiano e nell’uso dell’unico strumento del web come strumento di apprendimento, il terreno in cui prosperano certe bestialità.

Ma che c’entra tutto questo con la necessaria attività di presa di distanza in tutti i modi possibili a fini di isolamento pubblico mondiale, dal governo di una nazione che sta bombardando anche le centrali nucleari di un Paese aggredito militarmente per un’annessione nel sangue? Un governo che basa quasi tutto sulla propaganda globale per far credere ai propri concittadini l’esatto contrario di ciò che sta accadendo e sopire il più possibile le fronde interne? A maggior ragione, in questo momento più che mai, anche le armi della cultura devono essere usate, senza colpire direttamente l’espressione e gli esponenti di quella russa, per palesare un netto dissenso. Tra i pochi grimaldelli che abbiamo nel tentativo di far cessare le piogge di bombe. Perché in questo preciso momento le vite umane sono prioritarie rispetto alle mostre. Le seconde, a differenza delle prime, del tutto procrastinabili.

Ecco perché chi oggi grida, dopo anni di silenzio pur di fronte a fenomeni di essa oltremodo evidenti, a proposito dei fatti russi, alla Cancel culture, ne è la prima vittima. E forse è anche inconsapevolmente complice del piccolo zar di mosca