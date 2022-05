7per24 under attack!

Non era nemmeno un titolo, piuttosto quasi una constatazione e faceva così: “No vax e pure zozzoni”. Sì perché si riferiva all’ultimo raid reggiano di sedicenti gruppi per la libertà di scelta (come se la medicina fosse un’opinione) che hanno imbrattato di scritte demenziali contro i vaccini (rei di aver salvato milioni di vite umane) scuole e altre sedi pubbliche. Hanno imbrattato, dunque sporcato, dunque sono degli “zozzoni”, non si scappa, basta prendere in mano un qualsiasi vocabolario della lingua italiana.

Ma è proprio qui il problema. In genere questi lenoni (più che leoni) da tastiera sono del tutto idiosincrasici allo studio, all’approfondimento, alla meritocrazia, non riconoscono i titoli accademici, nemmeno i Nobel, pensano che una capatina su wikipedia o tre minuti di sosta in lettura di “fonti alternative” (perlopiù generate da centrali della disinformatia con scopi quelli sì politici ed economici destabilizzatori), equivalgano a 20 anni chinati sui libri o 15 nei laboratori scientifici di qualche università occidentale. L’esplosione dei social ha dato la stura a tutti gli imbecilli (come avrebbe detto il fondatore della semiotica Umberto Eco) nell’equiparazione di qualsiasi opinione, anche la più bislacca ed improbabile, coi risultati di ricerche pluridecennali nei migliori Atenei.

Ecco probabilmente perché è bastato il titolino di cui sopra per scatenare la reazione di bande di frustrati dell’intelletto, totalmente a digiuno di storia, completamente ignoranti di simboli e della loro portata semantica, col risultato dello stravolgimento della realtà ed impossibilitati ormai alla benché minima comprensione anche delle evidenze. Passano il tempo ad elucubrare complotti ignorando il più semplice dei rapporti causa-effetto. Sicché mentre costoro, al buio di un qualsiasi antro che utilizzano per spalmare guano social e sociale, inondano di puttanate anti-vaccino le espressioni altrui, medici e infermieri lottano un incalcolabile numero di ore al giorno per strappare alla morte i consimili (magari anche loro parenti) degli individui sopra descritti.

Ecco perché per 7per24 è un grande onore essere finito nel mirino di questa genia di coglioni. Vuol dire che siamo sulla strada giusta.