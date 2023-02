2023: fuga dal Pd. Cattolici e liberal scappano da Elly e danno vita a “Tempi nuovi”. Castagnetti e Delrio che fanno?

Detto, fatto. Almeno per quanto riguarda uno dei fondatori del Pd, il cattolico Giuseppe Fioroni. Il quale, dopo la vittoria alle primarie di Elly Schlein, annuncia che “mala tempora currunt” e dunque si aprono “Tempi nuovi”, letteralmente parlando. Ovvero una “Piattaforma popolare” per cattolici e democratici esuli dal Pd. “Marginalizzati e allontanati da un partito che diventa di sinistra e che nulla ha a che fare coi nostri valori e la nostra tradizione”. Amen.

Fioroni ci ha messo un attimo a scappare dopo la vittoria di Elly e la probabile pentastellatizzazione degli ex dem. Anche Pierluigi Castagnetti aveva profetizzato la sua uscita in caso di svolta a sinistra del suo partito, ovvero in caso di vittoria della Schlein (allora ancora senza tessera).

Più sfumata per ora la posizione di Graziano Delrio, che proviene sempre più o meno dalla stessa area, ma un cui esponente politico, Serena Foracchia, risiede stabilmente nel comitato reggiano della Schlein (una sorta di piano b?). Ne vedremo delle belle.