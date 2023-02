La freccia nera fischiando si scaglia

Risultati eccezionali per la Compagnia Arcieri del Torrazzo di Reggio Emilia ai Campionati Regionali indoor di tiro con l’arco che si sono tenuti a Riccione il 28 e 29 gennaio 2023. Si può ben dire che gli arcieri del Torrazzo, nella specialità Compound, dominano la regione.

E, in particolare, forse è nata una vera campionessa: la ventitreenne Valeria Barigazzi. Fredda come l’acciaio, ex giocatrice di calcio, minuta ma determinatissima e, ultimo ma non ultimo, la Barigazzi è al quinto anno di Giurisprudenza a UNIMORE e, udite udite, ha fatto la sua prima gara solo nel marzo 2022, ossia meno di un anno fa. Valeria, grazie al proprio talento e al lavoro fatto con l’istruttore e arciere della squadra compound senior Fabio Fiorani, al termine dei Campionati regionali ha vinto la medaglia d’oro negli Assoluti specialità arco compound, diventando quindi campionessa regionale della specialità.

Ma non è finita qui, perché nei regionali la Barigazzi ha vinto ben tre medaglie: un bronzo di classe senior compound, un argento nell’assoluto a squadre con Maurizia Rinaldini e Laura Lui e, come già detto, l’oro assoluto individuale.

Nel tiro con l’arco vincere un oro assoluto individuale, per chi non lo sapesse, significa vincerlo negli scontri uno contro uno e il tuo avversario potrebbe appartenere a qualsiasi categoria o livello, che sia nazionale o meno. Ecco dunque che l’impresa di Valeria è di assoluto – appunto – valore.

C’è poi da dire degli ori di Elia Fregnan, conquistando il titolo di campione regionale di classe e assoluto nella specialità compound.

A seguire con le medaglie, due ori sia di classe sia assoluto per la squadra compound senior maschile composta dal Fabio Fiorani, Ivan Tedeschi ed Elia Fregnan; il primo posto per la squadra compound master maschile con Primo Lubrano, Alessandro Sansone e Andrea Pini; medaglia d’oro anche per la squadra compound master femminile con Daniela Lucenti, Laura Lui e Maurizia Rinaldini e, infine, argento negli assoluti per la squadra compound femminile composta sempre da Valeria Barigazzi, Laura Lui e Maurizia Rinaldini.

Insomma, possiamo sicuramente affermare che i Regionali 2023, per la Compagnia Arcieri del Torrazzo, sono stati davvero dorati.